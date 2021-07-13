Прогноз погоды на 14 июля: жарко, солнечно и безоблачно

Дождей и похолодания, которых так ждут многие украинцы, пока не прогнозируется. Вместо этого, в Украине продолжается жаркая и засушливая погода. При этом, не ожидается ни одного облачка.

В среду, 14 июля, на всей территории Украины будет солнечно и безоблачно. Жарче всего будет на Закарпатье и в Харьковской области – днем там ожидается 33-35°С и от 18 до 21°С ночью. На севере страны и в Крыму будет наиболее умеренная температура – 31-33°С днем и от 18 до 22°С ночью. На остальной же территории ожидается от 31 до 34°С днем и также 18-22°С ночью.

Ни дождя, ни единого облачка на всей территории Украины не прогнозируется. Что касается ветра, то на большей части страны он ожидается от 4 до 14 км/час. На западе дуть будет сильнее – около 7-18 км/час. В Крыму местами ожидаются шквалы до 22 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что 14 июля в западных, северных, восточных и центральных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице Украины, Киеве, 14 июля ожидается от 20 до 32°С и ветер 7-11 км/час.