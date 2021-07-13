Что ожидается на валютном рынке в среду
Во вторник торговый диапазон на межбанковском валютном рынке сместился немного выше по сравнению с вчерашним днём: сделки проходили в интервале от 27,30 до 27,33 гривен, а ценник на покупку в течение дня изменялся с 27,29 до 27,34 гривен.
По сравнению с прошлой пятницей и понедельником сегодняшние торги прошли гораздо более динамично. Об этом красноречиво свидетельствуют выросшие в 1,5 раза объемы проведенных сделок. Тем не менее, покупатели и продавцы ухитрились и сегодня уравновесить друг друга, в результате торговля проходила в непривычно узком диапазоне. Первая половина торговой сессии запомнилась продажами валюты крупными корпорациями, в т.ч. и нерезидентами. К обеду на рынок вышел Citibank с покупкой, и котировки ушли вверх, достигнув 27,34 гривен на покупке. Но как только Citibank купил нужный объем и ушел, тут же вернулись к прежним значениям.
Закрыли торги вторника на 2,75 копейки на покупке и 1,6 копейки на продаже выше, чем в понедельник.
Ход торгов
Стартовые котировки – 27,2805/27,31 (покупка/продажа).
Торги вторника открылись очень узко: спрэд на старте составил менее трех копеек. Но несмотря на это, ни покупатели, ни продавцы не торопились сделать первый шаг. Первая сделка по цене 27,3040 гривен прошла лишь в 10:03. Достигнутый консенсус по ценам обусловил невиданно узкий торговый диапазон: 27,30-27,33 гривен. Лишь на краткое время продавцы дрогнули и начали повышать ценники: когда незадолго дообеденного перерыва на рынке появился Citibank. Впрочем, и его запросы довольно быстро удовлетворили. Как только он ушел, котировки тут же пошли вниз.
Котировки закрытия – 27,3075/27,315 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос в 1,5 раза по сравнению с понедельником и составил 170 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,3192 гривен.
- Официальный курс доллара на 14 июля установлен на отметке 27,3216 гривен за доллар, рост на 3,12 копейки.
- Официальный курс евро на 14 июля установлен на отметке 32,372 гривны за евро, рост на 2,61 копейки.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1812. Сегодня в 15:30 курс доллара резко вырос по отношению к остальным ведущим мировым валютам после публикации неожиданных данных по инфляции в США. Цены, уплачиваемые потребителями в США, резко выросли в июне, превысив все прогнозы и продемонстрировав более высокие затраты на сырье и рабочую силу, связанные с возобновлением экономики. На этой новости евро упал до отметки 1,1791 доллара, после чего немного скорректировал свое падение.
Российский рубль, который в первой половине дня вырос до 73,90 рублей за доллар, также пострадал после публикации американских данных и опустился до 74,40 рублей за доллар. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 74,06-74,11 рубля за доллар. Наличный рубль в столице сегодня подешевел с 3,66-3,70 до 3,65-3,67 гривен за 10 рублей.
Что ожидается на валютном рынке в среду
Сегодня Министерство финансов провело очередной аукцион по размещению ОВГЗ. Размещение сразу шести выпусков ценных бумаг в гривне – сроком на 3 месяца, 1 год, 1,5 года, 2, 3 и 5 лет, а также ОВГЗ в долларах США сроком на 1 год прошло довольно успешно: удалось привлечь в общей сложности почти 9,9 млрд гривен (в эквиваленте), из них ценных бумаг в национальной валюте инвесторы приобрели на сумму 8,1 млрд гривен. Завтра нужно будет внести оплату за эти бумаги. Вполне возможно, что кому-то из покупателей придется продавать валюту, что может способствовать укреплению гривни.
Сегодня Министерство финансов провело очередной аукцион по размещению ОВГЗ. Размещение сразу шести выпусков ценных бумаг в гривне – сроком на 3 месяца, 1 год, 1,5 года, 2, 3 и 5 лет, а также ОВГЗ в долларах США сроком на 1 год прошло довольно успешно: удалось привлечь в общей сложности почти 9,9 млрд гривен (в эквиваленте), из них ценных бумаг в национальной валюте инвесторы приобрели на сумму 8,1 млрд гривен. Завтра нужно будет внести оплату за эти бумаги. Вполне возможно, что кому-то из покупателей придется продавать валюту, что может способствовать укреплению гривни.
Очень интересной будет завтра ситуация с наличным евро. Резкое падение евро на FOREX во второй половине дня вторника компенсировало рост наличного доллара, поэтому ценник на наличный евро остался на прежнем уровне: 32,30-32,32 гривны. По такой же цене евро начнут продавать завтра утром. Но если падение на FOREX продолжится, и к нему добавится хоть незначительное удешевление наличного доллара, то наличный евро может резко потерять в цене – от 5 до 10 копеек за день, что довольно много для спокойного летнего валютного рынка.
Что касается наличного рубля, он уже существенно подешевел за последние две недели и вряд ли сможет продолжить падать и дальше такими темпами. Скорее всего, большинство киевских обменников будут продавать его завтра по 3,65-3,67 гривен за 10 рублей. Нельзя исключить появление более дешевых предложений, но они будут скорее исключением.