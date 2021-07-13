Что ожидается на валютном рынке в среду

Во вторник торговый диапазон на межбанковском﻿ валютном рынке сместился немного выше по сравнению с вчерашним днём: сделки проходили в интервале от 27,30 до 27,33 гривен, а ценник на покупку в течение дня изменялся с 27,29 до 27,34 гривен.

По сравнению с прошлой пятницей и понедельником сегодняшние торги прошли гораздо более динамично. Об этом красноречиво свидетельствуют выросшие в 1,5 раза объемы проведенных сделок. Тем не менее, покупатели и продавцы ухитрились и сегодня уравновесить друг друга, в результате торговля проходила в непривычно узком диапазоне. Первая половина торговой сессии запомнилась продажами валюты крупными корпорациями, в т.ч. и нерезидентами. К обеду на рынок вышел Citibank с покупкой, и котировки ушли вверх, достигнув 27,34 гривен на покупке. Но как только Citibank купил нужный объем и ушел, тут же вернулись к прежним значениям.

Закрыли торги вторника на 2,75 копейки на покупке и 1,6 копейки на продаже выше, чем в понедельник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,2805/27,31 (покупка/продажа).

Торги вторника открылись очень узко: спрэд на старте составил менее трех копеек. Но несмотря на это, ни покупатели, ни продавцы не торопились сделать первый шаг. Первая сделка по цене 27,3040 гривен прошла лишь в 10:03. Достигнутый консенсус по ценам обусловил невиданно узкий торговый диапазон: 27,30-27,33 гривен. Лишь на краткое время продавцы дрогнули и начали повышать ценники: когда незадолго дообеденного перерыва на рынке появился Citibank. Впрочем, и его запросы довольно быстро удовлетворили. Как только он ушел, котировки тут же пошли вниз.

Котировки закрытия – 27,3075/27,315 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос в 1,5 раза по сравнению с понедельником и составил 170 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,3192 гривен.

Официальный курс доллара на 14 июля установлен на отметке 27,3216 гривен за доллар, рост на 3,12 копейки.

Официальный курс евро на 14 июля установлен на отметке 32,372 гривны за евро, рост на 2,61 копейки.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1812. Сегодня в 15:30 курс доллара резко вырос по отношению к остальным ведущим мировым валютам после публикации неожиданных данных по инфляции в США. Цены, уплачиваемые потребителями в США, резко выросли в июне, превысив все прогнозы и продемонстрировав более высокие затраты на сырье и рабочую силу, связанные с возобновлением экономики. На этой новости евро упал до отметки 1,1791 доллара, после чего немного скорректировал свое падение.

Российский рубль, который в первой половине дня вырос до 73,90 рублей за доллар, также пострадал после публикации американских данных и опустился до 74,40 рублей за доллар. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 74,06-74,11 рубля за доллар. Наличный рубль в столице сегодня подешевел с 3,66-3,70 до 3,65-3,67 гривен за 10 рублей.

Что ожидается на валютном рынке в среду

Сегодня Министерство финансов провело очередной аукцион по размещению ОВГЗ. Размещение сразу шести выпусков ценных бумаг в гривне – сроком на 3 месяца, 1 год, 1,5 года, 2, 3 и 5 лет, а также ОВГЗ в долларах США сроком на 1 год прошло довольно успешно: удалось привлечь в общей сложности почти 9,9 млрд гривен (в эквиваленте), из них ценных бумаг в национальной валюте инвесторы приобрели на сумму 8,1 млрд гривен. Завтра нужно будет внести оплату за эти бумаги. Вполне возможно, что кому-то из покупателей придется продавать валюту, что может способствовать укреплению гривни.

Сегодня Министерство финансов провело очередной аукцион по размещению ОВГЗ. Размещение сразу шести выпусков ценных бумаг в гривне – сроком на 3 месяца, 1 год, 1,5 года, 2, 3 и 5 лет, а также ОВГЗ в долларах США сроком на 1 год прошло довольно успешно: удалось привлечь в общей сложности почти 9,9 млрд гривен (в эквиваленте), из них ценных бумаг в национальной валюте инвесторы приобрели на сумму 8,1 млрд гривен. Завтра нужно будет внести оплату за эти бумаги. Вполне возможно, что кому-то из покупателей придется продавать валюту, что может способствовать укреплению гривни.

Очень интересной будет завтра ситуация с наличным евро. Резкое падение евро на FOREX во второй половине дня вторника компенсировало рост наличного доллара, поэтому ценник на наличный евро остался на прежнем уровне: 32,30-32,32 гривны. По такой же цене евро начнут продавать завтра утром. Но если падение на FOREX продолжится, и к нему добавится хоть незначительное удешевление наличного доллара, то наличный евро может резко потерять в цене – от 5 до 10 копеек за день, что довольно много для спокойного летнего валютного рынка.

Что касается наличного рубля, он уже существенно подешевел за последние две недели и вряд ли сможет продолжить падать и дальше такими темпами. Скорее всего, большинство киевских обменников будут продавать его завтра по 3,65-3,67 гривен за 10 рублей. Нельзя исключить появление более дешевых предложений, но они будут скорее исключением.