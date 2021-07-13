Одна из фракций уже отказалась голосовать за отставку Авакова
Фракция "Батькивщина" не будет голосовать за отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел, сообщает УНИАН.
"За отставку министров или кого-либо другого мы не голосовали", - отметила в комментарии журналистам Юлия Тимошенко.
При этом Тимошенко напомнила, что фракция "Батькивщина" не принимала участия в формировании состава нынешнего правительства.
"Мы абсолютно не несем ответственность за то, что это правительство натворило, и поэтому мы и не будем голосовать за любые рокировки, потому что не верим, что изменение одних фамилий на другие что-то в стране изменит, пока не изменится тотальная власть слуг народа", - заявила Тимошенко.
Она подчеркнула, что голосов фракции "Батькивщина" за кадровые вопросы не будет.