Одна из фракций уже отказалась голосовать за отставку Авакова

Фракция "Батькивщина" не будет голосовать за отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел, сообщает УНИАН.

"За отставку министров или кого-либо другого мы не голосовали" , - отметила в комментарии журналистам Юлия Тимошенко.

При этом Тимошенко напомнила, что фракция "Батькивщина" не принимала участия в формировании состава нынешнего правительства.

"Мы абсолютно не несем ответственность за то, что это правительство натворило, и поэтому мы и не будем голосовать за любые рокировки, потому что не верим, что изменение одних фамилий на другие что-то в стране изменит, пока не изменится тотальная власть слуг народа" , - заявила Тимошенко.

Она подчеркнула, что голосов фракции "Батькивщина" за кадровые вопросы не будет.