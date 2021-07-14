ФИФА забанила клуб УПЛ

Международная федерация футбола (ФИФА) наложила трансферный бан на "Минай" – клуб из одноименного села Ужгородского района Закарпатской области, сообщает Обозреватель.

По информации SportArena﻿, причиной такого решения стала невыплата платежа солидарности за бывшего защитника клуба Мислава Матича.

По информации СМИ, палата споров ФИФА запретила "Минаю" трансферную деятельность в течение трех трансферных окон, пока клуб не выполнит все свои обязательства.

ФК Минай не сможет подписывать игроков. Источник: ФК Минай

Напомним, что в прошлом сезоне "Минай" вылетел из УПЛ в Первую лигу, заняв последнее место. Однако после того, как донецкий "Олимпик" снялся с розыгрыша Премьер-лиги, все клубы элитного дивизиона проголосовали за возвращение закарпатцев.

Футболисты "Миная". Источник: ФК "Минай"

В новом сезоне тренировать "Минай" будет Василий Кобин. Экс-футболист "Шахтера" покидал клуб в марте нынешнего года и вернулся на должность главного тренера в июне.