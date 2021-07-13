Минамата. Болезнь танцующих кошек

В 2020 году на экраны вышел фильм "Minamata". Само его название отсылает к одной мрачной истории, которая случилась в реальности.

По сюжету картины известный фотограф приезжает в 1970-м в японский городок Минамата, чтобы рассказать о том, как в начале 1950-х там затанцевали кошки. И речь шла не о чуде и не цирковых трюках.

У животных сначала виляла походка, они спотыкались, будто пританцовывая, а через определенное время умирали в конвульсиях.

Сама по себе история уже леденит кровь, но позже такие же симптомы стали появились и у людей...