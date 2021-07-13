США призвали аккуратнее сотрудничать с Китаем
Экономические отношения Украины с Китаем должны быть взаимовыгодными. В то же время Киев не должен терять бдительности, поскольку в Пекине стремятся взять под контроль ключевые предприятия разных стран, а также крадут интеллектуальную собственность, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.
"США огромные объемы торговли с Китаем, а для Украины Китай сейчас является крупнейшим экспортным рынком, и это нормально. И именно об этом идет речь, когда мы говорим о торговле. Иметь экспорт украинских сельскохозяйственных и других продуктов и сырья в Китай, если это способствует украинской экономике, это нормальная торговля", — сказал он.
При этом он отметил, что Китай может представлять угрозу. Кент рассказал, что многие американские бизнесмены жалуются, что их китайские партнеры пытаются взять под контроль ключевые предприятия в разных странах, а также замечены в кражах интеллектуальной собственности. В данном контексте он напомнил ситуацию с компанией "Мотор Сич".
"Мы считаем, что украинским госслужащим и компаниям нужно быть очень внимательными, чтобы избежать этой потенциальной потери контроля над информацией о производстве. Но это другое дело, чем нормальная экономическая деятельность. Да, есть возможности, но есть и угрозы", — подчеркнул дипломат.