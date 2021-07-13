Землю накрыла солнечная буря, возможны неполадки со связью

Эксперты спрогнозировали, что в период 13 и 14 июля на атмосферу Земли обрушиться мощный солнечный шторм, который может вызвать появление визуально приятных полярных сияний в северных и южных широтных регионах. Но при этом также повлиять на сигналы GPS и мобильной связи, сообщает Обозреватель.

Как передает DNA India, геомагнитная буря стала причиной образования в атмосфере Солнца дыры, в результате чего возник поток заряженных частиц и высокоскоростного солнечного ветра.

Эксперты опасаются, что сильные ветры, движущиеся со скоростью более полутора миллиона миль в час, могут вызвать геомагнитную бурю в магнитосфере Земли.

Напомним: геомагнитная буря в основном относится к большим или незначительных возмущениям, возникающим в магнитосфере Земли из-за эффективного обмена энергией от солнечных ветров, которые попадают в космическую сферу планеты.

По оценкам Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), солнечные ветры дуют со скоростью 1 миллион миль в час. В настоящее время они движутся к Земле со скоростью 1,6 млн км/ч. При этом можно ожидать и увеличения скорости.

Подчеркивается, что спутниковые сигналы могут быть прерваны из-за этого явления. В частности, геомагнитная буря может иметь прямое влияние на радиосигналы, связь и погоду. А также на область космоса, в которой доминирует магнитное поле Земли.