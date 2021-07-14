Должники по коммуналке стали получать квитанции со "штрафами"

В июле киевляне, которые имеют долги по жилищно-коммунальным услугам, увидели в платежных квитанциях за июнь новые графы. Несмотря на то, что карантин в Украине еще не закончился, некоторые предприятия – поставщики коммунальных услуг стали начислять штрафные санкции за долги, сообщает Сегодня.

Что это за "пеня" и насколько законны такие требования в период карантина - читайте в материале.

По два штрафа за один долг

Киевлянка Наталья Д. задолжала за горячую воду в своей двухкомнатной квартире чуть больше 1200 грн, за отопление – 3600 грн. В квитанции за июнь она обнаружила, кроме обычных строк, новые графы: "Инфляционная составляющая долга" и "3% годовых". Отдельно за горячую воду и отдельно – за отопление. За горячую воду, кроме долга и текущих платежей, требовали заплатить 13 грн, за отопление – 103 грн.

И долг, и размер "пени", по меркам Киева, – деньги небольшие. Но Наталья считает неправильным, что их начали начислять именно сейчас. Ведь карантин, вроде, еще не закончился…

Имеют ли право коммунальщики начислять пеню

В 2017 году был принят новый закон "О жилищно-коммунальных услугах", который вновь узаконил такие меры наказания должников, как пеня и штрафы за несвоевременную оплату услуг. В ст. 7 этого закона говорится, что потребители обязаны "в случае несвоевременного осуществления платежей за жилищно-коммунальные услуги оплачивать пеню в размерах, установленных законом или договорами о предоставлении жилищно-коммунальных услуг". Предельный размер пени установили в 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки платежа, но не выше 100% общей суммы долга. Начислять пеню разрешили "с первого рабочего дня, следующего за последним днем граничного срока внесения платы за жилищно-коммунальные услуги".

Этот закон вступил в силу с 1 мая 2019 года. А норма о штрафах и пене – еще позже: с 1 ноября 2019 года.

Зимой 2020-го украинцы начали получать первые квитанции с начисленными штрафами за долги. Но вскоре разразилась пандемия коронавируса. И в марте 2020-го, сразу после введения первого локдауна, Верховная Рада приняла закон №530-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19". Статья 2 Заключительных положений этого закона говорит о том, что насчитывать и взыскивать неустойку (штрафы, пеню) за долги по жилкомуслугам запрещено "на период установления карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), и на протяжении 30 дней со дня его отмены".

Именно благодаря этому пункту на протяжении всего карантина должники не получали штрафов, отключений и угроз выселения из жилья за долги по коммуналке.

9 июня власть сообщила, что все области Украины перешли в "зеленую зону". Однако значит ли это, что карантин отменен?

В постановлении Кабинета министров №1236 от 9 декабря 2020 года четко записано, что карантин в Украине продлен до 31 августа 2021 года. Хотя "с 17 июня 2021 года на территории Украины устанавливается "зеленый" уровень эпидемической опасности".

Таким образом, начислять штрафы и пеню за просрочку по коммунальным платежам коммунальщики не имеют права до сих пор.

Почему появились дополнительные платежи?

Надо признать, что ни слова "пеня", ни слова "штраф" в коммунальных платежках нет.

Мы позвонили в Центр коммунального сервиса по телефону (044) 247-40-40, и там подтвердили, что должникам стали насчитывать "инфляционную составляющую долга" и "3% годовых" с 1 июня. Эти суммы скромно называют "начислениями", а не "пеней" или "штрафными санкциями".

На вопрос, почему должникам начали насчитывать штрафные суммы, оператор ответила: "Карантинные ограничения сейчас сняты". Однако уточнить, на основании каких документов они сняты, не смогла. Даже после консультации с кем-то из специалистов своего ведомства. Только сообщила, что эти "начисления" регулируются ст. 625 Гражданского кодекса Украины.

Упомянутая статья называется "Ответственность за нарушение денежного обязательства". В ней говорится, что "должник, который просрочил выполнение денежного обязательства, по требованию кредитора обязан уплатить сумму долга с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки, а также 3% годовых от просроченной суммы, если иной размер процентов не установлен договором или законом".

То есть теплоэнерго вместо отношений "поставщик услуги – потребитель услуги" просто назвало себя "кредитором", а потребителя – заведомо "должником". И таким образом нашло лазейку, как обойти прямой запрет на выставление дополнительных платежей за жилищно-коммунальные долги.

На сайте ведомства специальных сообщений о начале дополнительных начислений мы не обнаружили. Однако в сообщении о введении "рекомендованного авансового платежа" опубликована платежка с новыми графами – про "инфляцию" и 3%.

А также содержится приписка, что "КП "Киевэнерго" использует все имеющиеся в правовом поле методы работы с должниками от реструктуризации долга до взыскания задолженности в принудительном порядке исполнительными службами по судебным решениям".

Однако фамилия киевлянки, чью историю мы описывали выше, в реестре должников отсутствует. Сообщение из суда ей также не приходило.

"Они не должны делать таких начислений. Насколько мне известно, "инфляционная составляющая" – это часть требования по какому-либо судебному спору. То есть должно быть какое-то решение суда. Это предусмотрено Гражданским кодексом Украины. Платить нужно, только если есть решение суда и в нем предусмотрена эта инфляционная составляющая. А если такого решения нет, я не могу рекомендовать платить эту инфляционную составляющую" , – говорит эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук.

В то же время сотрудница колл-центра из Центра коммунального сервиса уверяет, что дополнительные начисления идут просто по факту долга, а не по решению суда.

"Это не по решению суда. Если есть долги по состоянию на 1 июня, то уже в квитанции идут эти начисления. Для этого не нужно решение суда" , – заявила она.

К сожалению, украинские потребители жилищно-коммунальных услуг продолжают оставаться беззащитными перед предприятиями-поставщиками. Закон, разумеется, позволяет им обращаться в суд. Однако в большинстве случаев украинцы предпочитают платить за несправедливо начисленные платежи, а не затевать долгие, хлопотные и не бесплатные судебные разборки.

По данным Укрстата, долги украинцев за коммунальные услуги на 1 июня 2021 года подбираются к 69 млрд грн. Самая большая задолженность – за газ: более 26 млрд грн. Общий долг за тепло и горячую воду – 22,7 млрд грн.