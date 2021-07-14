Пылевое облако из Сахары накрывает Европу

Плотные облака пыли из пустыни Сахара распространяются над Европой и Атлантическим океаном, сообщает УНИАН.

Как сообщается, спутники наблюдения за Землей улавливают два плотных облака пыли: одно движется на северо-восток над Средиземным морем в Европу, а другое на запад над Атлантическим океаном.

Европейское облако уже достигло юга Испании, Корсики и большей части Италии. 13 июля оно распространилось дальше на северо-восток в сторону Центральной Европы, Словении, Хорватии и остальной части Балканского полуострова и Греции.

14 и 15 июля его части, как ожидается, распространятся дальше в северо-восточную Европу и Скандинавию.

Второе облако движется на запад в Атлантический океан, затрагивая все острова к западу от Марокко и Западной Сахары. Волны пыли, поднятые за последние пару дней, уже достигли Карибского моря.