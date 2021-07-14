Льгота по уплате земельного налога: как воспользоваться

Физическое лицо - владелец земельного участка или нескольких земельных участков одного вида использования, который относится к льготным категориям, освобождается от уплаты земельного налога при условии представления ею заявления о применении льготы вместе с документами, которые удостоверяют ее право на льготу, сообщает ЛигаБизнес.

Учет физических лиц - плательщиков земельного налога и начисления соответствующих сумм проводятся контролирующими органами по месту нахождения земельного участка ежегодно до 1 мая (п. 287.2 ст. 287 НК).

Перечень категорий физических лиц - владельцев земельных участков, которые освобождаются от уплаты земельного налога, определен в п. 281.1 ст. 281 НК.

Освобождение от уплаты земельного налога, предусмотренное для соответствующей категории физических лиц, распространяется на земельные участки по каждому виду пользования в пределах предельных норм, установленных в п. 281.2 ст. 281 НК.

Если физическое лицо, которое освобождается от уплаты земельного налога состоянием на 1 января текущего года имеет в собственности несколько земельных участков одного вида пользования, площадь которых превышает пределы предельных норм, определенных п. 281.2 ст. 282 НК, такое лицо до 1 мая текущего года подает письменное заявление в произвольной форме в контролирующий орган по месту нахождения любого земельного участка о самостоятельном выборе/изменении земельных участков для применения льготы (п. 281.4 ст. 281 НК).

Льгота начинает применяться к выбранным земельным участкам с базового налогового (отчетного) периода, в котором подано такое заявление, и действует до начала месяца, который наступает за месяцем представления нового заявления о применении льготы.

В случае представления заявления о применении льготы после 1 мая проходящего года, льгота начинает применяться к выбранным земельным участкам со следующего налогового (отчетного) периода.

Если право на льготу у физического лица, имеющего в собственности несколько земельных участков одного вида пользования, возникает в течение календарного года и/или оно приобретает право собственности на земельный участок/земельные участки одного вида пользования, такое лицо подает заявление о применении льготы в контролирующий орган по месту нахождения любого земельного участка в течение 30 календарных дней со дня приобретения такого права на льготу и/или права собственности (п. 281.5 ст. 281 НК).

В случае несоблюдения физическим лицом требований п. 281.5 ст. 281 НК льгота начинает применяться к выбранным земельным участкам со следующего налогового (отчетного) периода.

Следовательно, физическое лицо - владелец земельного участка или нескольких земельных участков одного вида пользования, который принадлежит к льготным категориям, освобождается от уплаты земельного налога при условии представления им заявления о применении льготы вместе с документами, которые удостоверяют его право на льготу.

При этом нормами НК не определена обязанность ежегодного представления заявления о применении льготы, то есть документы о применении льготы подаются только в случае наличия изменений во владении земельными участками.