Ученые рассказали о связи между сном и температурой воздуха в спальне

Эксперимент проводился на генетически модифицированных грызунах. На первом этапе эксперимента ученые изменили у мышей ген чувствительного рецептора. Далее исследователи наблюдали, как грызуны во время сна реагируют на различные температуры в спальне, сообщает Men's Life.

Оказалось, что мозг в приоритете контролирует температуру окружающей среды, а также сновидения. Кроме того, мозг контролирует температурные особенности в любое время суток.

Когда нарушается нормальная терморегуляция, мозг об этом незамедлительно подает сигналы. Кроме того, он начинает принимать решение – заниматься дальше сновидениями или оберегать тело от негативного температурного воздействия. Одновременно выполнять оба дела мозг не может.

Ученых интересовали функции гипоталамуса (зона головного мозга). Именно он отвечает за сон и терморегуляцию. Обе функции требуют много энергии. Когда они пересекаются, появляется конфликт. В результате мозг переключается на что-то одно в ущерб другому.

Чтобы сон был здоровым, а мозг не перенапрягался и не стоял перед выбором функций, важно поддерживать в спальне комфортный и слегка прохладный воздух. Также важно регулярно проветривать помещение. Тогда сон будет хорошим, а самочувствие утром – бодрым.