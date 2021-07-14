Захват ТРЦ и мародерство: в ЮАР продолжаются массовые беспорядки

В Южно-Африканской республике продолжаются массовые протесты и беспорядки. Сторонники заключенного экс-президента страны Джейкоба Зумы крушат ТЦ, грабят магазины и устраивают поджоги. В массовых беспорядках участвуют даже дети и пенсионеры.

﻿Стабилизировать обстановку по всей стране правительству не удается, полиция всеми силами пытается остановить мародерство. Однако бушующий народ продолжает устраивать массовые беспорядки.

Такими действиями протестующие пытаются добиться освобождения Джейкоба Зумы, которого приговорили к 15 месяцам заключения из-за неуважения к суду.

За последние сутки количество погибших в ЮАР увеличилось до 72 человек. Многие из смертей в провинциях Гаутенг и Квазулу-Натал произошли в результате хаотической давки, когда тысячи людей воровали еду, электроприборы, спиртные напитки и одежду из магазинов.

Более 1200 человек были арестованы во время мародерства.

Из-за беспорядков также усугубилась ситуация с COVID-19, которая и до этого была сложной. Пункты вакцинации вынуждены были закрыться, что привело к срыву срочной вакцинации.

Протесты коснулись в большей мере только 2 провинций республики - Гаутенг и Квазулу-Натал. В остальных 7 провинциях протесты пока не наблюдаются, однако армия и правоохранительные органы находятся в полной боевой готовности для предотвращения беспорядков.

Пандемия COVID-19 спровоцировала рост бедности и безработицы. Более половины населения в Южной Африке живет в бедности, а 32% - безработны. Пандемия с увольнениями и экономическим спадом усилила голод и отчаяние, которые помогли подтолкнуть протесты, вызванные арестом Зумы, к более широким беспорядкам.