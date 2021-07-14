В Украине создадут спецподразделения для расследований преступлений в условиях конфликта

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова совместно с руководителями министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и Национальной полиции подписали постановление о создании специализированных подразделений по расследованию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, сообщает Интерфакс-Украина.

Документ, который был подписан по итогам совещания руководителей правоохранительных органов Украины, предусматривает создание таких спецподразделений в центральных органах СБУ и Нацполиции, а также составе аппарата их региональных управлений в Донецкой и Луганской областях.

"Такие структурные единицы будут организованы в составе центральных аппаратов СБУ и Национальной полиции Украины, а также их региональных и территориальных органов в Донецкой и Луганской областях.

Эти подразделения будут напрямую работать с Департаментом надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора и соответствующими управлениями в Донецкой и Луганской областных прокуратурах" , - говорится в сообщении.

По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, создание подразделений, занимающихся преступлениями, совершенными в условиях вооруженного конфликта, позволит повысить эффективность расследований подобных преступлений.

"Специализация позволит повысить эффективность расследования и улучшить его качество. И вопрос создания единой системы назрел уже давно. Сейчас только четверть уголовных производств в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта направлены в суд. Только около 20 касаются нарушения законов и обычаев войны", - подчеркнула генпрокурор.

Отмечается, что руководители силовых ведомств договорились до конца лета решить вопрос образования следственных подразделений и после этого обеспечить передачу им материалов уголовных производств в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Также во взаимодействии с тренинговым центром прокуроров Украины будет организовано проведение тренингов для прокуроров и следователей, специализирующихся на расследовании преступлений этой категории.

"Расследование военных преступлений, преступлений против человечности, актов агрессии требует высокого уровня специальных знаний. Здесь важно владение нормами применения международного гуманитарного и международного уголовного права. Поэтому мы будем развивать способности нашей национальной системы уголовной юстиции путем повышения квалификации прокуроров и следователей", - добавила Венедиктова.

В Офисе гепрокурора добавляют, что сейчас в Украине продолжается расследование более 19 тысяч преступлений, связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации и совершенных в условиях вооруженного конфликта.