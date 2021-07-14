Массовые проверки зарплат: кого ждет штраф на 180 тысяч грн

В Украине проводится проверка всех работодателей на предмет надлежащего трудового оформления сотрудников, сообщает УНИАН.

Проверка осуществляется в рамках борьбы с "серыми" зарплатами службой ГНС.

В течение недели после начала поверки, которая стартовала 1 июля, то есть по состоянию на 5 июля 2021 года, было выявлено 336 наемных работников без надлежащего оформления.

В течение этой же недели 158 тысяч сотрудников были оформлены официально.

В рамках проверки представители налоговой службы могут прийти к любому работодателю без предупреждения.

На что имеют право инспекторы:

прийти на любое предприятие;

поговорить с сотрудниками;

посетить производственные помещения;

проверить документы о трудоустройстве сотрудников.

Что будет, если сотрудники не оформлены официально:

в случае, если сотрудник оформлен не официально, а работает по гражданско-правовому договору, либо вовсе без договора, работодателя ждет штраф в сумме 60 тыс. грн;

в случае, если нарушение не будет устранено и во время повторной проверки его вновь обнаружат, сумма штрафа будет увеличена до 180 тыс. грн.

В каком случае, работодатель не имеет права избежать официального оформления сотрудников:

если он принимает на работу человека с определенными профессиональными обязанностями;

если он определяет график работ и продолжительность рабочего дня наемного сотрудника;

если он устанавливает заработную плату сотруднику;

если он платит сотруднику за процесс труда, а не за конечный результат.

Средняя зарплата в Украине

Средняя зарплата, которую работодатели готовы платить украинцам составляет 13,5 тыс. грн.

Средняя зарплата в Киеве при этом составляет 16,5 тыс. грн, а в небольших областных центрах достигает всего 11 тыс. грн.