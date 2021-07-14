Массовые проверки зарплат: кого ждет штраф на 180 тысяч грн
В Украине проводится проверка всех работодателей на предмет надлежащего трудового оформления сотрудников, сообщает УНИАН.
Проверка осуществляется в рамках борьбы с "серыми" зарплатами службой ГНС.
В течение недели после начала поверки, которая стартовала 1 июля, то есть по состоянию на 5 июля 2021 года, было выявлено 336 наемных работников без надлежащего оформления.
В течение этой же недели 158 тысяч сотрудников были оформлены официально.
В рамках проверки представители налоговой службы могут прийти к любому работодателю без предупреждения.
На что имеют право инспекторы:
- прийти на любое предприятие;
- поговорить с сотрудниками;
- посетить производственные помещения;
- проверить документы о трудоустройстве сотрудников.
Что будет, если сотрудники не оформлены официально:
- в случае, если сотрудник оформлен не официально, а работает по гражданско-правовому договору, либо вовсе без договора, работодателя ждет штраф в сумме 60 тыс. грн;
- в случае, если нарушение не будет устранено и во время повторной проверки его вновь обнаружат, сумма штрафа будет увеличена до 180 тыс. грн.
В каком случае, работодатель не имеет права избежать официального оформления сотрудников:
- если он принимает на работу человека с определенными профессиональными обязанностями;
- если он определяет график работ и продолжительность рабочего дня наемного сотрудника;
- если он устанавливает заработную плату сотруднику;
- если он платит сотруднику за процесс труда, а не за конечный результат.
Средняя зарплата в Украине
Средняя зарплата, которую работодатели готовы платить украинцам составляет 13,5 тыс. грн.
Средняя зарплата в Киеве при этом составляет 16,5 тыс. грн, а в небольших областных центрах достигает всего 11 тыс. грн.