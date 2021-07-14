Лукашенко начал волну репрессий против журналистов, - Гончаренко

Нардеп от партии "Европейская солидарность" Александр Гончаренко сообщил, что "самопровозглашенный президент" Беларуси Александр Лукашенко начал массовую волну репрессий против правозащитников и журналистов.

Об этом свидетельствует его публикация в Telegram-канале.

"В Беларуси сегодня идут многочисленные обыски и задержания. Так утром пришли с обыском к юристу правозащитного центра "Вясна" Владимиру Лабковичу и члену совета "Вясна" Валентине Стефанович. Известно, что Стефанович задержали" , - пишет политик.

Гончаренко добавил, что "у правозащитника Виктора Сазонова забрали компьютеры и телефоны, а сейчас его местонахождение неизвестно".

Кроме того, нардеп отметил, что с обысками пришли к журналисту Сергею Сысу, также нет связи с главой центра "Вясна" Алесем Бяляцьким.

Силовики пришли в офис Белорусской ассоциации журналистов и выбили дверь. Список постоянно дополняется.