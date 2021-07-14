Как влияют на здоровье человека переработки

Даже после завершения рабочего дня, часто есть соблазн заглянуть в рабочий чат или ответить на несколько писем. Впрочем, это может негативно повлиять на ваше психическое и физическое здоровье, сообщает УНИАН.

Как пишет The Sydney Morning Herald﻿, если нет четких границ между домом и работой – последствия могут быть серьезные. Когда сотрудники отвечают на звонки или электронные письма дома, это влияет на их восстановление после работы – как умственно, так и физически.

В частности, австралийские ученые выяснили, что виртуальное общение с коллегами по рабочим вопросам, когда ваша смена закончилась, влияет на несколько факторов:

рабочий стресс;

баланс между работой и жизнью;

здоровье и сон.

"Если находиться в постоянном состоянии повышенной бдительности, ждать оповещений о работе дома – это влияет на обмен веществ и иммунитет" , – говорят эксперты.

Это также создает склонность к серьезным проблемам со здоровьем, таким как инфекция, высокое кровяное давление и депрессия.

Недавние исследования ВОЗ и Международной организации труда показывают, что длительное рабочее время может даже увеличить риск сердечных заболеваний и инсульта.

Всего опросили более 2 200 работников в 40 университетах. Так, выявили высокий уровень стресса, который связывают с общением с коллегами в сети во внерабочее время. В частности, 21% респондентов имели руководителей, которые ожидали, что они будут отвечать на тексты, звонки и электронные письма, связанные с работой, после работы. 55% присылали по вечерам сообщения коллегам. 30% отписывали по работе коллегам на выходных, ожидая ответа в тот же день.

Люди из первой группы сообщили о более высоком уровне психологического расстройства и эмоционального истощения. Также у них чаще наблюдали головную боль и боль в спине. Хотя команда опрашивала работников университетов, это скорее всего, показывает общественную проблему общения в нерабочее время.