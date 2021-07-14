В Германии видят сближение позиций с США по "Северному потоку-2"

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас видит хорошие перспективы на переговорах с США по поводу строительства газопровода "Северный поток - 2", сообщает Deutsche Welle.

"В последние недели была проведена большая подготовительная работа, и я думаю, что по многим пунктам мы сблизились", - заявил глава германского внешнеполитического ведомства.

Мас однако не стал делать прогнозы по поводу того, будет ли достигнут прорыв в уже на встрече федерального канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) и президента США Джо Байдена, которая состоится 15 июля.

"Важно, что цель четко сформулирована, и я уверен, что мы эту цель достигнем", - подчеркнул он.

По мнению министра, вопрос о том, когда это произойдет, является уже вторичным, хотя, конечно, было бы прекрасно, если бы спор был урегулирован во время визита Меркель в Вашингтон.

США продолжают активно выступать против строительства российского газопровода в Германию, считая его угрозой для энергетической безопасности Европы. Однако в отличие от своего предшественника Дональда Трампа Джо Байден ведет в отношении "Северного потока - 2" не столь жесткую санкционную политику.

21 мая 2021 года министерство финансов США официально объявило о вводе санкций против некоторых компаний и судов, занятых в проекте. Были введены также санкции против компании-оператора проекта газопровода Nord Stream 2 и ее гендиректора Маттиаса Варнига, однако действие последних сразу же приостановили, что Госдепартамент объяснил "национальными интересами" США.