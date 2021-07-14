Рада отменила штрафы для теплокоммуненерго

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, которым отменяются штрафные санкции для предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) за неуплату за потребленный газ, сообщает УНИАН.

За принятие проекта закона "О внесении изменений в некоторые законы относительно обеспечения урегулирования задолженности за потребленные энергоносители теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения" (№3508-Д) проголосовали 303 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, он отменяет начисление штрафных санкций на задолженность за газ, которая возникла после 1 мая 2020 года, а также дает возможность предприятиям теплокоммунэнерго реструктуризировать имеющуюся задолженность за потребленное голубое топливо на 5 лет. Кроме этого, он накладывает полный запрет на начисление пени и штрафов со стороны поставщиков газа по категории населения.

В ассоциации "Укртеплокоммунэнерго" отметили, что этот законопроект, в случае принятия, решит ряд жизненно важных проблем ТКЭ. В частности, позволит реструктуризировать долги за потребленный газ на 5-7 лет, разблокирует арестованные банковские счета ТКЭ, отменит штрафные санкции "Нафтогаза".

Согласно данным Госстата, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец марта 2021 года составила 79,3 млрд грн.Задолженность населения за природный газ составила 30,2 млрд грн (-10%), за централизованное отопление и горячую воду - 28,7 млрд грн (+4,7%), за управление многоквартирными домами - 5,4 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод - 6,1 млрд грн (+1,6%), за вывоз бытовых отходов - 1,1 млрд грн, за поставку электроэнергии - 7,8 млрд грн (-2,5%).