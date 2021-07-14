На Закарпатье официально подтвердили COVID-штамм Дельта

Журналист Виталий Глагола со ссылкой на слова главврача областной инфекционной больницы Михаила Поляка заявил, что на Закарпатье подтвердили штамм коронавируса Дельта, сообщает Корреспондент.

"Речь идет о семье, которая вернулись в Закарпатье из России. Это семья, которая приехала в область из Санкт-Петербурга к родственникам. Муж ранее переболел Дельта-штаммом в России, а вот его жена уже болела здесь и две недели провела в реанимации инфекционной больницы. Кроме того с такими же симптомами в больницу попали и родители этого закарпатца.

Скорее всего заразилась от мужа, а его родители уже от него. Очень трудно проходило лечение. Именно поэтому мы направили их анализы на Киев, а уже оттуда их направили на исследование в Европейскую лабораторию, где сегодня подтвердили наличие у наших пациентов штамма Дельта", - сказал главврач.

Сейчас пациентки уже выписаны из больницы и находятся дома.

"Мы заподозрили у них именно штамм "Дельта" из-за тяжелого течения болезни, которая у людей такого возраста протекает обычно легче, а тут молодая женщина две недели провела в реанимации! Ну и придало уверенности то, что они вернулись из России, где полно штамма Дельта. И сразу родители ее мужа с такими же симптомами к нам попали" , - отметил Поляк.

Отмечается, что образцы для исследования штамма предоставили в лабораторию еще 24 июня, но результаты получили только сейчас.