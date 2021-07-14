Windows 11 научились запускать на старых ПК

Новую операционную систему Microsoft научились устанавливать на компьютеры, которые официально не поддерживают Windows 11, сообщает Лента.Ру.

ОС нового поколения требует наличие у ПК криптографического модуля TPM. Однако данное ограничение можно снять, если отредактировать системный реестр с помощью встроенной утилиты RegEdit. По словам журналистов, сперва необходимо запустить процесс инсталляции Windows 11 и дождаться появления сообщения о том, что данный компьютер не совместим с ОС. После этого следует вызвать командую строку комбинацией клавиш Shift+F10 и открыть редактор реестра командой regedit.

Затем специалисты советуют перейти по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup, создать раздел LabConfig, после этого создать три 32-битных параметра DWORD и присвоить каждому значение в виде единицы. Если произвести все действия правильно, то установка Windows 11 должна пройти без проблем — в том числе на старых компьютерах.

По словам журналистов, данный способ обхода ограничений является легальным, так как основан на встроенных инструментах ОС. При этом неизвестно, насколько надежно будут работать ПК с устаревшим железом с Windows 11.