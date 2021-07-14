Windows 11 научились запускать на старых ПК

Windows 11 научились запускать на старых ПК

Новую операционную систему Microsoft научились устанавливать на компьютеры, которые официально не поддерживают Windows 11, сообщает Лента.Ру.

ОС нового поколения требует наличие у ПК криптографического модуля TPM. Однако данное ограничение можно снять, если отредактировать системный реестр с помощью встроенной утилиты RegEdit. По словам журналистов, сперва необходимо запустить процесс инсталляции Windows 11 и дождаться появления сообщения о том, что данный компьютер не совместим с ОС. После этого следует вызвать командую строку комбинацией клавиш Shift+F10 и открыть редактор реестра командой regedit.

Затем специалисты советуют перейти по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup, создать раздел LabConfig, после этого создать три 32-битных параметра DWORD и присвоить каждому значение в виде единицы. Если произвести все действия правильно, то установка Windows 11 должна пройти без проблем — в том числе на старых компьютерах.

По словам журналистов, данный способ обхода ограничений является легальным, так как основан на встроенных инструментах ОС. При этом неизвестно, насколько надежно будут работать ПК с устаревшим железом с Windows 11.

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