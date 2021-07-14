Что ожидается на валютном рынке в четверг

В среду торговля на межбанковском﻿ валютном рынке продолжилась в привычном диапазоне 27,30-27,33 гривен. Похоже, рынок нашел уровень, устраивающий и продавцов, и покупателей.

Несмотря на то, что продавцов на рынке часто было больше, чем покупателей, все попытки последних увести торговлю ниже уровня 27,30 гривен успеха не имели. Периодически котировки действительно опускались ниже, но в общей массе сделок по цене дешевле 27,30 – очень мало. Впрочем, и продавцам тоже похвастать было нечем. В отсутствие таких крупных покупателей, как Citibank, качнуть курс вверх не удалось.

Закрыли торги вторника на 0,75 копейки на покупке ниже, чем во вторник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,295/27,32 (покупка/продажа).

Уже второй день подряд торги открываются до неприличия узко. Вот и сегодня спрэд на старте составил всего 2,5 копейки. Первая сделка по цене 27,3125 гривен прошла лишь в 09:39. В 10:18 ценник на покупку вырос до 27,325 гривен – максимального за день значения. Но удержаться на нем долго не удалось, т.к. вышедшие продавцы моментально закрыли все самые дорогие заявки на покупку. Незадолго до обеденного перерыва под давлением растущего предложения валюты котировки на короткое время опустились ниже 27,30 гривен, но здесь уже подключились покупатели и буквально расхватали все дешевые предложения.

Такое оперативное саморегулирование рынка позволяет Национальному банку уже который день оставаться в тени, не прибегая к явному вмешательству в ход торгов.

Котировки закрытия – 27,30/27,315 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 47,5 млн по сравнению с вторником и составил 122,5 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,3097 гривен.

Официальный курс доллара на 15 июля установлен на отметке 27,3047 гривен за доллар, снижение на 1,69 копейки.

Официальный курс евро на 15 июля установлен на отметке 32,2482 гривны за евро, снижение на 12,38 копеек.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:00 – 1,1817. После вчерашнего резкого падения евро до уровня 1,1771 доллара после публикации данных по инфляции в США доллар растратил часть достижений, а евро скорректировался до отметки 1,1827 доллара.

Что ожидается на валютном рынке в четверг

Сегодня на официальном сайте Национального банка Украины была опубликована информация о том, что с 20 июля бизнес сможет покупать иностранную валюту в сумме до 100 тысяч евро в день без наличия валютных обязательств и предоставления подтверждающих документов в банк. Это решение принято в рамках дальнейшей либерализации валютной политики НБУ. Решение активно обсуждается в финансовых кругах; аналитики заявляют о том, что его имплементация приведет к краткосрочным колебаниям курса валюты. Бизнес уже начинает готовиться к этому. Пока же видим, что колебания и безналичного, и наличного доллара – минимальные. Так, курс доллара в обменных пунктах Киева сегодня оставался в пределах 27,27-27,29 гривен. На таком же уровне доллар начнут продавать и завтра утром. А дальше все будет зависеть от поведения участников торгов на межбанке. В какую сторону качнут безналичный доллар – в ту сторону пойдет и ценник на продажу наличного.

Как мы и предполагали вчера, наличный евро все же отреагировал на падение на рынке FOREX. Cегодня курс наличного евро в столице опустился до 32,22-32,24 гривен, и только коррекция евро на мировом рынке не позволила ему упасть сильнее. Завтра евро начнут продавать в районе 32,25-32,27 гривен. Если евро продолжит рост на FOREX, возможен возврат цены выше 32,30 гривен.

Что касается наличного рубля, он, похоже, достиг очередного уровня поддержки – 3,65-3,67 гривны за 10 рублей, и для того, чтобы он подешевел еще, нужно или сильное укрепление гривны к доллару, чего в ближайшее время не ожидаем, или сильное падение рубля в мире, что также маловероятно: рубль уже отработал весь возможный негатив. Поэтому считаем, что и завтра большинство киевских обменников будут продавать его по той же цене. Конечно, нельзя исключить появление более дешевых предложений, но они будут скорее исключением.