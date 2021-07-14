В Киеве продавец избил мужчину из-за украинского языка
В Киеве в Шевченковском районе продавец мороженого избил клиента за просьбу обслуживать на украинском языке, сообщает РБК-Украина.
Об этом в Facebook написал пострадавший Владимир Оливец.
Так, инцидент произошел в Ботаническом саду имени академика Александра Фомина.
Как рассказал Оливец, полицейские которых он вызвал не помогли написать ему заявление, чтобы задержать продавца.
По его словам, женщина-продавщица наотрез отказалась обслуживать на украинском языке. А ее муж с характерными татуировками на плече потерпевшего ударил. Однако, после вызова полиции нападавший скрывался за холодильником и с кем-то созванивался.
"Наряд патрульных, который прибыл за 50 минут, сообщил, что уже спешит на "важный" вызов", – написал Карандаш.
Однако, мужчина все-таки пошел в дежурный участок полиции.
"Заявление зарегистрировал, направление на снятие побоев, вопреки анонсу патрульных, никто и не предложил. Вероятно украиноязычных в них бьют постоянно, реакция полицейских – как на белый день и воздух вокруг", – пишет киевлянин.
Автор: Тетяна Самарук