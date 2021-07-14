Рада списала облгазам и коммунальщикам 100 млрд грн долга

Верховная Рада приняла законопроект №3508-д, который предусматривает списание долгов компаний перед НАК "Нафтогаз Украины", сообщает Деловая столица.

За документ проголосовал 301 народный депутат, 218 из них — члены фракции "Слуга народа". Ни одного голоса в поддержку документа не дали фракции ""Европейская солидарность" и "Голос".

Отметим, что речь идет о примерно 100 млрд грн.

Таким образом, долги "облгазов", "газзбутов" и теплокоммунэнерго, фактически, будут "обнулены". Одновременно это означает, что стоимость использованного газа компенсируют за счет бюджетных средств.

Стоит добавить, что большая часть списанных газовых долгов накопилось у компаний олигарха Дмитрия Фирташа.

В ОО "Опора" выступила против такого решения, как и другие эксперты. В частности, они утверждают, что перед списанием любых долгов нужно хотя бы провести их аудит. Кроме того, они отметили, что в эти долги входят "температурные коэффициенты" и завышенные нормы потребления.

В общем долги компаний Фирташа, "облгазов" и "газзбутов" перед НАК "Нафтогаз" и "Укртрансенерго" составили 62 млрд грн. Из них "газзбуты" задолжали "Нафтогазу" 24 млрд грн.