Брэнсон пообещал снизить стоимость билетов в космос

Глава Virgin Galactic Ричард Брэнсон объявил о намерении построить отель на Луне и снизить стоимость космических путешествий, поскольку он смотрит в будущее после своего первого полета на корабле Virgin Galactic, сообщает РБК-Украина.

"Построим ли мы однажды отель на Луне, о чем я всегда мечтал, или оставим это моим детям - посмотрим. Но это еще одна мечта, которую, если у меня будет время, я с удовольствием осуществлю в один прекрасный день" , - заявил он.

При этом Брэнсон добавил, что будущие клиенты могут ожидать "гораздо больше космических кораблей" от Virgin, что в конечном итоге снизит стоимость путешествия.

В настоящее время считается, что билет на полет на космическом корабле Virgin Galactic будет стоить около 250 тысяч долларов.

Брэнсон отметил, что полеты Virgin Galactic могут не стать концом его работы в космосе, поскольку компания планирует построить корабли, которые смогут летать выше и дольше.