Героя передачи "Говорит Украина" нашли с перерезанным горлом

Жителя Днепропетровской области, на днях ставшего героем программы "Говорит Украина", нашли возле родного села с перерезанным горлом, сообщает Страна.ua.

Тело 36-летнего Александра Мирона (так его называет в Фейсбуке земляк, по версии "Днипро TV", фамилия мужчины - Мироненко), было найдено 13 июля на мосту, соединяющем село Шульговку и хутор Судовку.

За день до трагедии, 12 июля вышла программа "Говорит Украина", в которой снялся Александр. Гости студии обсуждали загадочное избиение трехлетней дочери Александра Кристины. Месяц назад девочку избили так, что она впала в кому.

В программе мужчина рассказал, как познакомился с матерью девочки, влюбился в нее, как вместе с женой ждал появления дочери. Но в итоге женщина встретила другого и ушла к нему вместе с Кристиной.

Что касается его смерти, то пока местная полиция в качестве основной причины рассматривает самоубийство. Правоохранители считают, что Александр сам себе перерезал горло.

Односельчане же полагают, что вероятным убийцей Александра может быть сожитель его бывшей жены.