Скандальная чеченская свадьба под Одессой связана с чемпионом Украины

Стрельба в селе Фонтанка под Одессой, произошла на свадьбе у Магомеда Закариева, который становился чемпионом Украины по вольной борьбе в 2013, 2016, 2017, 2020 годах, сообщает Обозреватель.

Как утверждает Telegram-канал Х**вая Одесса" именно его гость Кирилл Крамаренко начал стрелять в воздух, как это обычно делают на чеченских свадьбах.

Магомед Закариев праздновал свадьбу в Фонтанке. Источник: Telegram-канал Х**вая Одесса".

Закариев родился в Одессе, куда его семья переехала из Грозного.

Магомед Закариев. Источник: timer-odessa.net

Занимается спортом с 7 лет и еще в детстве побеждал на международных турнирах. Учился в Международном гуманитарном университете.

Магомед Закариев (в центре). Источник: odessa-sport.info

Отец Магомеда известный герой чеченской войны Ахмед Закариев. Погиб в 2000 году при боях за столицу Чечни.

Мужчина, открывший стрельбу. Источник: кадр видео

Также правоохранители установили личность водителя, который своими действиями создавал аварийную ситуацию на дороге. На него составили административный протокол.