Чемпион Евро-2020 женился на телезвезде

Атакующий полузащитник сборной Италии Федерико Бернардески женился на своей девушке всего через два дня после победы в серии пенальти на Евро-2020. 27-летний футболист реализовал решающий удар в финальном матче против Англии, сообщает Обозреватель.

Избранницей игрока "Ювентуса" стала 36-летняя телезвезда Вероника Чарди.

Вероника Чарди. Источник: Popcorn Tv

Федерико Бернардески. Источник: Splash

Торжественная церемония прошла в Карраре, городе в итальянском регионе Тоскана на северо-западном побережье.

Italy player #FedericoBernardeschi has married former Big Brother contestant #VeronicaCiardi in Massa Carrara on July 13. #EURO2020#Juventuspic.twitter.com/JgYXoyT1nf — It's a Wag Wag World (@ItsAWagWagWorld) July 13, 2021

Свадьба состоялась менее чем через 48 часов после того, как Бернардески забил в триумфальной серии пенальти на "Уэмбли".

Федерико Бернардески забил главный пенальти на Евро

Федерико вышел на замену на 86-й минуте и в серии пенальти вывел Италию вперед 3:2. После этого его товарищ по сборной Жоржиньо и англичане Жадон Санчо и Букайо Сака промахнулись с 11 метров.

Вероника Чарди и Федерико Бернардески. Источник: Splash

Предполагается, что ни один из товарищей по международной команде игрока не присутствовал на церемонии.

Чарди добилась национальной известности после появления в итальянской версии "Большого брата" в 2009/2010 годах, а затем работала корреспондентом на телевидении. У пары есть дочка, родившаяся в 2019 году.