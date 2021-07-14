Спикер МВД прокомментировал стрельбу на чеченской свадьбе под Одессой
Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко заявил, что некоторые предполагаемые участники сегодняшнего инцидента со стрельбой в Фонтанке Одесского района будут выдворены из Украины, сообщает Лига.net.
Об этом он написал в своем Facebook. Шевченко сообщил, что в качестве вещественного доказательства изъят "карабин-коротышка".
"Если не умеют дети гор обращаться с оружием законно, то будут без него отвечать по закону. Не фиг тут свои глупые традиции разводить", – написал Шевченко.
При этом он признал, что стрелял
"наш правонарушитель-соотечественник". Однако, по словам спикера МВД,
"там среди всей грядки есть несколько интересных персонажей с российским гражданством и видом на временное проживание".
Полиция Одесской области сообщила, что 22-летний правонарушитель задержан, с ним проводятся неотложные следственные действия. Дело открыто по статье о хулиганстве. Задержанному грозит от трех до семи лет лишения свободы. В полиции говорят, что стрелял он, вероятно, из автоматического оружия.
Также установлен водитель автомобиля, который своими действиями создавал аварийную ситуацию на дороге. В отношении мужчины будет составлен административный протокол, сообщили в полиции. Национальность фигурантов не указывается, так же не упоминается возможность депортации кого-либо из двух установленных участников событий.