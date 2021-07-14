Спикер МВД прокомментировал стрельбу на чеченской свадьбе под Одессой

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко заявил, что некоторые предполагаемые участники сегодняшнего инцидента со стрельбой в Фонтанке Одесского района будут выдворены из Украины, сообщает Лига.net.

Об этом он написал в своем Facebook. Шевченко сообщил, что в качестве вещественного доказательства изъят "карабин-коротышка".

"Если не умеют дети гор обращаться с оружием законно, то будут без него отвечать по закону. Не фиг тут свои глупые традиции разводить" , – написал Шевченко.

При этом он признал, что стрелял "наш правонарушитель-соотечественник" . Однако, по словам спикера МВД, "там среди всей грядки есть несколько интересных персонажей с российским гражданством и видом на временное проживание" .

Полиция Одесской области сообщила, что 22-летний правонарушитель задержан, с ним проводятся неотложные следственные действия. Дело открыто по статье о хулиганстве. Задержанному грозит от трех до семи лет лишения свободы. В полиции говорят, что стрелял он, вероятно, из автоматического оружия.

Также установлен водитель автомобиля, который своими действиями создавал аварийную ситуацию на дороге. В отношении мужчины будет составлен административный протокол, сообщили в полиции. Национальность фигурантов не указывается, так же не упоминается возможность депортации кого-либо из двух установленных участников событий.