ВОЗ и ООН предупредили об еще одной угрозе пандемии

В прошлом году, когда весь мир столкнулся с пандемией коронавируса, плановую иммунизацию от основных болезней не прошли 23 миллиона детей (на 3,7 миллиона больше, чем в 2019 году), говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), опубликованном в четверг, 15 июля, сообщает Корреспондент.

Как уточнили авторы отчета, около 17 миллионов детей не получили ни одной вакцины в 2020 году. В целом в 66 странах было отложено проведение 57 массовых прививочных кампаний.

Согласно имеющимся данным, в прошлом году около 22,7 миллиона детей (на 3,5 миллиона больше, чем годом ранее) пропустили прием первой дозы вакцины от дифтерии, столбняка и коклюша. При этом число тех, кто не был в срок привит от кори, выросло на три миллиона и достигло показателя в 22,3 миллиона.

"Многочисленные вспышки болезней могут стать катастрофой для общин и систем здравоохранения, которые ведут битву с COVID-19. Это делает еще более срочной, чем когда-либо, задачу инвестирования в вакцинацию детей" , - прокомментировал доклад генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

В свою очередь исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор подчеркнула, что пандемия коронавируса и связанные с ней сбои в вакцинации приводят к "последствиям, за которые предстоит расплачиваться жизнями и благополучием наиболее уязвимых групп населения".

Таким образом в ООН пришли к выводу, что необходимо уделить первостепенное внимание восстановлению подорванных пандемией коронавируса регулярных детских прививочных кампаний, которые должны планироваться и финансироваться параллельно с иммунизацией от коронавируса.