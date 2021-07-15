Ученые рассказали о влиянии питания на развитие рака и диабета

Ученые Харбинского медицинского университета сообщили, что здоровое питание включает в себя не только употребление правильных продуктов, но и их грамотное распределение в течение дня. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте Американской кардиологической ассоциации, сообщает Лента.Ру.

Отмечается, что определенные продукты следует есть только в ограниченные часы. По словам специалистов, следование этому принципу может помочь предотвратить риск развития рака, заболеваний сердечно-сосудистой системы и диабета.

Исследователями была обнаружена взаимосвязь между употреблением фруктов в середине дня и снижением числа заболеваний сердца. В то же время представители «западной диеты», которые употребляли большое количество зерновых и крахмалистых продуктов, чаще страдали от подобных заболеваний.

Также учеными было установлено, что ужин с овощами препятствовал развитию всех трех категорий заболеваний. Специалисты посоветовали перекусывать фруктами после первого приема пищи, а молочными продуктами — после второго.