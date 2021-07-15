Семья Авакова разбогатела за время его руководства МВД

Постоянный "временный" министр внутренних дел Арсен Аваков написал прошение об отставке, пребывая в этой должности свыше семи лет. Произошло это несколько неожиданно и без каких-либо публичных противостояний в кулуарах власти, хотя периодически СМИ заявляли о его возможном уходе не по своей воле, сообщает UBR.

Настоящая причина его отставки доподлинно неизвестна, но собеседники издания высказали по этому поводу свои предположения.

Президент Владимир Зеленский уже определился с заменой Авакову, выбрав для этого руководителя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

Однако пока что Аваков только написал прошение, которое еще должна одобрить Рада. Эксперт по конституционному праву из Центра политических реформ Александр Марусяк обращает внимание, что Авакова можно "уйти" тремя способами.

"Тут у команды президента есть три варианта: либо через Раду отправить в отставку весь Кабмин, а потом не пропустить Авакова в новое правительство; путем представления премьера в Раду на увольнение лишь главы МВД или "попросить" Авакова самому написать прошение об отставке. В кулуарах решили пойти третьим путем" , – отметил он.

В любом случае все упирается в решение парламента. Верховная Рада будет голосовать по этому вопросу уже на этой неделе.

На сколько Аваков стал богаче в министерском кресле

Как справедливо отметил заместитель Общественного совета при Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Сергей Мыткалык, насчет личного противозаконного обогащения Авакова на посту министра говорить непросто, поскольку у его семьи был и есть бизнес. Его жена – крупный предприниматель.

Именно поэтому сложно судить, влиял ли неформально Аваков как министр на положение дел близкого окружения, добиваясь выгод для бизнеса своей семьи и решая определенные вопросы. Выход один – проанализировать его декларации, поданные в 2021-м и 2016-м годах.

Если взять во внимание декларацию за 2020 год, поданную в 2021-м, можно увидеть, что министр заработал на посту главы министерства более 692 тыс. грн. Любопытно, что с 18 декабря 2016-го чиновник арендует номер в гостинице в Киеве площадью 77,6 кв. м. Как правило, подобная аренда предоставляется за государственный счет.

Что касается недвижимости, то Аваков задекларировал две квартиры в Харькове (657,9 кв. м и 70,9 кв. м), квартиру в Чугуеве Харьковской области (55,40 "квадратов" ). Супруги имеют земельный участок в Коробочкино Харьковской области на 1200 "квадратов".

За несколько лет, если судить по декларациям, изменений по недвижимости у его семьи не произошло.

Аваков получил в "Ощадбанке" проценты на сумму более 123 тыс. грн. Супруга получила в ПАО "Инвестор" зарплату 3,242 млн грн, а в итальянской Avitalia s.r.l. – еще 1, 138 млн грн. Ее проценты в "Ощадбанке" составили 218,5 тыс. грн, а в "Аккордбанке" – почти 11,5 тыс. грн.

Февраль 2014-го, когда Аваков выглядел "простым смертным"

В украинских банках глава МВД хранит следующие суммы:

почти 800 тыс. грн;

почти $200 тыс.

200 тыс. грн в драгоценных металлах.

В итальянском Banca Popolare del Frusinate хранит почти €150 тыс.

Наличными Арсен Аваков держал по итогам 2020-го такие суммы:

6 тыс. грн;

$9,4 тыс.;

€43 тыс.;

96 тыс. иен;

4 тыс. фунтов стерлингов;

300 австралийских долларов.

У его супруги наличными:

8 тыс. грн;

$49 тыс.,;

€10 тыс.;

15,79 тыс. фунтов.

Для сравнения, в декларации 2016 года (тогда чиновников впервые обязали подавать декларации), поданной по итогам 2015-го, Аваков с супругой располагали такими наличными средствами. Сам министр:

265 тыс. грн.

$178 тыс.

€118 тыс.

2,1 тыс. фунтов.

Его супруга:

1,3 млн грн;

$275 тыс.

€30 тыс.

Как можно увидеть, изменение в суммах "кэша" произошли существенные. Примечательно, что в обеих декларациях нет ни слова о наличии какого-то автомобиля.

При этом, как следуют из деклараций, активы семьи Авакова за время пребывания на посту главы МВД пополнились следующим:

покупка акций венчурного корпоративного инвестфонда "Форсайт Инвест" его женой за 5,3 млн грн;

его женой за 5,3 млн грн; покупка корпоративных прав ООО "Підстепне Сонце" супругой за 35 млн грн.

Сам Аваков "разбогател", получив три вида нематериальных активов – авторских прав на три книги : "Ленин с нами?", "Зеленая тетрадь" и "Мгновения Харьковской весны".

Исполнительный директор Transparency International Ukraine Андрей Боровик вторит Мыткалыку относительно невероятной сложности говорить об обогащении Авакова на посту главы МВД, но озвучивает свои предположения относительно "схем" в высших эшелонах министерства.

"Приведу только несколько примеров. В 2016 году полиция закупила автомобили Mitsubishi почти на 1 млрд грн. Было подозрение, что закупили авто по цене, превышающей реальную стоимость на 30%. Дошло даже до НАБУ" , – напомнил он.

По его словам, если такая переплата была, то понятно, что подобные "проекты" будут иметь "бенефициаров" в высшем руководстве министерства.

Арсен Аваков летом 2016-го с сотрудниками МВД

Все это проходило под прямым управлением Авакова. И тогда среди антикоррупционеров тоже ходили серьезные разговоры о "схемах" . Третий пример: недавно Рада ратифицировала еще одно соглашение с правительством Франции под лидерством Авакова на €1,3 млрд.

"Это – огромнейшее соглашение. Закупаются электровозы, лестницы для пожарных машин, очистные станции. Все благодарили Авакова. Но я убежден, что он и сам не остался без определенных выгод" , – сказал Боровик.

Уйдет ли Аваков из политики, если уйдет из министерства

Многие опрошенные нами эксперты полагают, что Аваков, покинув в случае положительного голосования Рады свой министерский пост, влияние в украинской политике, конечно же, сохранит. Слишком уж он – властная фигура, как бы к нему не относились в обществе.

"Да, я предполагаю, что он сохранит влияние в министерстве и продолжит быть крупной фигурой нашего политикума. Человек пробыл на должности почти семь с половиной лет. И за это время он в органе хорошо закрепился и наладил связи с силовиками" , – отметил Мыткалык.

Такого же мнения придерживается, например, и Андрей Боровик. Не говоря уже об амбициях главы МВД относительно борьбы за кресло мэра Харькова, в котором тот прожил и проработал немало лет.

Боровик подчеркнул, что за все время, когда Аваков был министром, в его ведомстве не было масштабных ротаций. И все крупные фигуры в МВД были поставлены либо ним, либо его людьми. И очень быстро всех поменять не удастся.

Эксперт акцентирует на том, что за столь долгое время чиновник мог с легкостью "нарыть" кучу папок с компроматом на сегодняшних топ-чиновников, держа их на крючке в будущем.

"МВД – очень мощный орган. Но обращаю внимание, что существенная доля действующей команды – люди, которые в политике недавно. А легче иметь папочки на тех, кто в политике десятилетиями" , – заключил он.

Чего ждать от наиболее вероятного преемника – Монастырского

Боровик обращает внимание, что на самом деле президенту нужен руководитель МВД, который был бы очень походил на действующего премьера – без серьезных политических амбиций. Он будет и дальше себе работать, делая, что скажут.

Денис Денис Монастырский – вероятный преемник Авакова

Оптимум для Зеленского в том, чтобы новый министр "не имел ни мощных полномочий, ни твердой силы, как у Авакова" . Возможно, именно таким и станет Денис Монастырский – депутат от "Слуги народа", кандидатуру которого и одобрил глава государства.

"Насчет вероятного преемника Авакова могу сказать, что он – выходец из Института будущего и, по моим данным, в каких-то крупных коррупционных скандалах замечен не был. В общем, я смотрю на его кандидатуру положительно. Профессионал он неплохой" , – считает Мыткалык.

А вот глава Transparency International Ukraine больших надежд на вероятного топ-чиновника силового ведомства больших надежд не возлагает. Развернуть в правильное и законное русло силовую махину, выстроенную Аваковым, будет практически невозможно.

"Я по опыту вижу, что реформы в Украине быстро не делаются. По-моему, крупнейший провал Авакова – не в личном обогащении, а в полном провале реформы ведомства. Он сидел в своем кресле свыше семи лет. Хотя другие министры в среднем – год-два" , – говорит Боровик.

Ожидания бизнеса после отставки Аваков

Для бизнеса в вопросе отставки Авакова наиболее интересным будет то, что произойдет далее с департаментом, который предыдущий премьер и Аваков упраздняли – Департамент по борьбе с экономическими преступлениями, говорит Андрей Боровик.