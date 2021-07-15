PaySpace Magazine впервые проведет TechFin Expert Summit в Киеве 22 июля

Впервые в Украине для техфин-команд и экспертов рынка 22 июля 2021 года откроет свои двери конференция TechFin Expert Summit.

Технологические решения и проекты для финансовой сферы развиваются стремительно, количество компаний постоянно растет, а рынок Украины — один из самых перспективных. Мы решили, что пришло время встретиться, чтобы в дружеской атмосфере поделиться опытом и инсайтами. Организатор мероприятия — журнал про финансовые технологии PaySpace Magazine, генеральным партнером выступит компания Mastercard.

На TechFin Expert Summit соберутся эксперты технологической отрасли, банковского сектора, рынка страхования и микрофинансовые организации. Вместе на панелях обсудим вопросы юнит-экономики транзакционного бизнеса, дистанционного онбординга, легализацию криптовалют, скоринг, закон “О платежных услугах” и многое другое. Совместно выработаем актуальные сценарии развития для финансового сектора Украины и кооперации с государством. Но самое главное — объединим рынок, вдохновим на новые идеи для роста, драйва и побед!

В программе:

■ 15 докладов от игроков рынка и представителей государства;

■ две актуальные панели по техфину, законодательным инициативам, криптовалютам;

■ открытый диалог с государством: НБУ, Минцифры;

■ обсуждение новых возможностей технологий Mastercard для бизнеса;

■ доступный и легкий нетворкинг с самыми прогрессивными экспертами рынка.

TechFin Expert Summit пройдет 22 июля 2021 года оффлайн, при участии НБУ, Министерства цифровой трансформации, ведущих игроков рынка финансовых технологий.

Генеральный партнер саммита — компания Mastercard

Techfin-партнер: компания Masspay

Технологический партнер: Parimatch Tech

Партнеры: PMHUB, Neofin, ”Ріж платіж”, CARTSYS LLC

Саммит пройдет при поддержке отраслевых ассоциаций: UAFIC, ЕМА, ВАФК, UAPC.

Медиапартнеры TechFin Expert Summit 2021: Ukrainian Fintech Hub, портал “Курс Украины”, EVO Business, журнал Фуэте.

Полная информация о мероприятии TechFin Expert Summit и билеты доступны по ссылке.

Справка: организатор мероприятия TechFin Expert Summit — экспертное издание о платежах PaySpace Magazine. Журнал освещает тенденции и самые интересные события на рынке электронной коммерции, мобильных и электронных платежей, финансовых технологий, инноваций и банков.