Деми Мур восхитила фанатов снимками новыми фото в бикини
Экс-супруга Брюса Уиллиса продемонстрировала отличную физическую форму на отдыхе в Греции., сообщает Корреспондент.
Как известно, 58-летняя знаменитость отправилась в Грецию вместе со своей 32-летней дочерью Румер Уиллис. Соответствующие фото актриса опубликовала на странице в Instagram. Звезда сняла себя в зеркале, представ в бикини черного цвета Andie Swim. Также она позировала на фоне моря.
"Готовлюсь к еще одному дню в раю", – подписала пост Деми.
Также мать и дочь попали в объективы папарацци на пляже.