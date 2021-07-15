Деми Мур восхитила фанатов снимками новыми фото в бикини

Экс-супруга Брюса Уиллиса продемонстрировала отличную физическую форму на отдыхе в Греции.﻿, сообщает Корреспондент.

Как известно, 58-летняя знаменитость отправилась в Грецию вместе со своей 32-летней дочерью Румер Уиллис. Соответствующие фото актриса опубликовала на странице в Instagram. Звезда сняла себя в зеркале, представ в бикини черного цвета Andie Swim. Также она позировала на фоне моря.

"Готовлюсь к еще одному дню в раю", – подписала пост Деми.

Также мать и дочь попали в объективы папарацци на пляже.

Деми Мур instagram.com/demimoore

Деми Мур и Румер Уиллис instagram.com/justjared