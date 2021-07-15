В Сумах ввели комендантский час для детей младше 16 лет. Теперь им запрещено выходить на улицу после 22:00 без сопровождения взрослых. Соответствующее решение приняли депутаты горсовета на заседании, сообщает Вести.

По мнению местных чиновников, период с 22:00 до 06:00 – время, когда дети должны отдыхать, а не гулять.

В случае нарушения ограничения, будут наказывать родителей – привлекать к административной ответственности.

Сотрудники развлекательных и торговых заведений во время комендантского часа имеют право требовать у посетителей документы, подтверждающие, что им есть 16 лет.