В Минфине озвучили прогноз роста экономики Украины

В Минфине озвучили прогноз роста экономики Украины

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что рост валового внутреннего продукта Украины до 2024 года будет находиться на уровне 5%. При этом, доходная часть к этому времени вырастет на 32%, сообщает Обозреватель.

"Чтобы привести дефицит госбюджета в соответствие с бюджетным кодексом, планируется постепенное снижение дефицита с 3,5% ВВП в 2022-м до 2,7% ВВП в 2024-м", – сообщил Марченко во время выступления в Верховной Раде.

По его словам, финансирование дефицита бюджета планируется за счет привлечения внутренних финансовых ресурсов.

Министр прогнозирует, что общий долг к 2024 году снизится до 51,2% ВВП. Это на 13,1% ВВП меньше, чем в 2021-м.

Как потратят деньги:

  • поддержка медиков и медучреждений, программа "Здоровая Украина";
  • поддержка учителей;
  • рост минимальной зарплаты;
  • внедрение накопительных пенсий;
  • "Большое строительство";
  • туристические магниты;
  • доступная ипотека и доступные кредиты.
"Мы впервые рассматриваем декларацию на три года...Мы к этому шли последние 10 лет. Я лично занимаюсь этим с 2011 года. Модель среднесрочного бюджетного планирования основывается на опыте Швеции, Франции, Германии и Нидерландов", – резюмировал Марченко.
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