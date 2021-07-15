В Минфине озвучили прогноз роста экономики Украины

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что рост валового внутреннего продукта Украины до 2024 года будет находиться на уровне 5%. При этом, доходная часть к этому времени вырастет на 32%, сообщает Обозреватель.

"Чтобы привести дефицит госбюджета в соответствие с бюджетным кодексом, планируется постепенное снижение дефицита с 3,5% ВВП в 2022-м до 2,7% ВВП в 2024-м", – сообщил Марченко во время выступления в Верховной Раде.

По его словам, финансирование дефицита бюджета планируется за счет привлечения внутренних финансовых ресурсов.

Министр прогнозирует, что общий долг к 2024 году снизится до 51,2% ВВП. Это на 13,1% ВВП меньше, чем в 2021-м.

Как потратят деньги:

поддержка медиков и медучреждений, программа "Здоровая Украина";

поддержка учителей;

рост минимальной зарплаты;

внедрение накопительных пенсий;

"Большое строительство";

туристические магниты;

доступная ипотека и доступные кредиты.