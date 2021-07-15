В Минфине озвучили прогноз роста экономики Украины
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что рост валового внутреннего продукта Украины до 2024 года будет находиться на уровне 5%. При этом, доходная часть к этому времени вырастет на 32%, сообщает Обозреватель.
"Чтобы привести дефицит госбюджета в соответствие с бюджетным кодексом, планируется постепенное снижение дефицита с 3,5% ВВП в 2022-м до 2,7% ВВП в 2024-м", – сообщил Марченко во время выступления в Верховной Раде.
По его словам, финансирование дефицита бюджета планируется за счет привлечения внутренних финансовых ресурсов.
Министр прогнозирует, что общий долг к 2024 году снизится до 51,2% ВВП. Это на 13,1% ВВП меньше, чем в 2021-м.
Как потратят деньги:
- поддержка медиков и медучреждений, программа "Здоровая Украина";
- поддержка учителей;
- рост минимальной зарплаты;
- внедрение накопительных пенсий;
- "Большое строительство";
- туристические магниты;
- доступная ипотека и доступные кредиты.
"Мы впервые рассматриваем декларацию на три года...Мы к этому шли последние 10 лет. Я лично занимаюсь этим с 2011 года. Модель среднесрочного бюджетного планирования основывается на опыте Швеции, Франции, Германии и Нидерландов", – резюмировал Марченко.