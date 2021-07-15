Специалист рассказала, как войти в ритм после отпуска

Мало кому удается влиться в рабочий ритм после хорошего отдыха. Организм не хочет снова раннего пробуждения для офисных дел и стресса. То же самое - у детей перед школою после долгого беззаботного лета, сообщает РБК-Украина.

Нутрициолог Вероника Натуромама рассказала, как повысить уровень энергии и желание творить.

Для этого специалист по питанию предлагает предпринять два главных шага:

1. Мини-детокс.

2. Напитать уставший организм витаминами и адаптогенами.

Продукты, которые помогут взбодрить организм:⠀

Хлорелла (вид зелёных водорослей). Выводит токсины из организма, повышает уровень энергии. Пить по 1 ст. 2 раза в день утром и вечером. Курс - 2 недели.

Выводит токсины из организма, повышает уровень энергии. Пить по 1 ст. 2 раза в день утром и вечером. Курс - 2 недели. Лецитин . Поддерживает работу печени - главного органа детоксикации. 1-3 ч. л. в день 1 месяц.

. Поддерживает работу печени - главного органа детоксикации. 1-3 ч. л. в день 1 месяц. Соль для детокса или соль Эпсома. 2 кг на ванну 1 раз в неделю. Экологично выводит токсины из организма, включая гормоны стресса.

2 кг на ванну 1 раз в неделю. Экологично выводит токсины из организма, включая гормоны стресса. Псиллиум . Природный абсорбент, клетчатка. По 1 / 2 ч. л. на стакан воды на ночь 2 недели. Не забывайте пить достаточное количество воды в течение дня, чтобы не было отеков и запора.

Сок алоэ или живица ( или кора скользкого в’яза). Выберите одно из средств, которые помогают восстановить / заживить ЖКТ.

или кора скользкого в’яза). Выберите одно из средств, которые помогают восстановить / заживить ЖКТ. Микрозелень. Насыщает организм витамины, повышает энергию и жизненные силы.

Автор: Татьяна Турчаникова