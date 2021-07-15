В Германии бушует непогода: есть жертвы

Сразу в нескольких регионах Германии произошли наводнения вследствие мощных и обильных ливней. Согласно имеющимся на утро четверга, 15 июля, данным, больше всего от наводнений пострадали такие западные немецкие федеральные земли, как Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц, сообщает Deutsche Welle.

Так, в частности, в Рейнланд-Пфальц бурные потоки воды привели к разрушению сразу нескольких домов в населенном пункте Шульд вблизи Аденау. Местные власти говорят о не менее 30 пропавших без вести. По данным полиции, четыре человека погибли. Сообщается также о не менее 25 других домов, которым также грозит разрушение в результате подтопления.

Кроме того, во многих районах этой земли местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Чиновники планируют привлекать вертолеты для спасения людей в пострадавших от наводнений населенных пунктах, сообщает канал SWR. Из-за обильных осадков из берегов вышло много рек, ручьев и других водоемов. Водой подтоплено много подвалов домов, улиц и дорог. Из-за наводнения местами приостановлено движение поездов по железной дороге.

Двое погибших спасателей

Не лучше ситуация в соседней земли Северный Рейн-Вестфалия, где также зафиксированы многочисленные случаи подтоплений жилых и других зданий. Сообщается о сотнях вызовов спасательных бригад. В городе Альтена один из спасателей погиб, когда пытался помочь пострадавшему мужчине, но сам попал в бурный поток воды. Другой спасатель скончался на месте проведения операции. Предполагают, что причиной смерти стало состояние здоровья.

За неконтролируемого выхода из берегов многих водоемов местные власти призвали население нескольких населенных пунктов покинуть свои дома. В городе Вупперталь вышла из берегов река Вуппер и залила часть центральных кварталов города.

Также железнодорожная компания Deutsche Bahn призвала пассажиров обходить Северный Рейн-Вестфалию через приостановленное железнодорожное сообщение на многих участках.

Впрочем, наводнения наблюдаются не только в этих двух землях. О катастрофических последствиях для населения из-за обильных осадков сообщалось также и в ряде других регионов, в том числе и в Баварии и Саксонии.

Сейчас большинство регионов Германии находятся в зоне влияния циклона "Бернд", поэтому местами непогода еще продлится, предостерегают метеорологи.