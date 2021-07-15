У Байдена до сих пор не определились с датой визита Зеленского

Администрация президента США Джо Байдена не назвала конкретной даты визита президента Зеленского в Вашингтон. Однако сообщила, что визит президента Украины ожидается этим летом, сообщает Цензор.НЕТ.

"Когда этим летом президент разговаривал с президентом Зеленским, он пригласил его посетить Вашингтон этим летом. Мы никогда не уточняли, в каком месяце это будет происходить, и все еще ожидаем визита президента Зеленского в Белый дом этим летом, но пока не можем объявить дату", - говорится в сообщении Белого дома.