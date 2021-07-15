В Украине запретили продавать лекарства детям

Верховная Рада приняла закон №5122 "О внесении изменений в статью 21 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно запрета продажи лекарственных средств детям", сообщает Зеркало недели.

Документ поддержал 341 народный депутат.

Закон запрещает детям до 14 лет продавать лекарства, в том числе и дистанционно. Также запрещена доставка лекарств, если конечным потребителем является малолетний ребенок.

Также закон позволяет просить документы, если возникают сомнения, есть ли ребенку 14 лет. Если покупатель откажется подтвердить свой возраст документом, то продажа лекарств запрещена.