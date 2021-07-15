Курс Украины в лидерах финансовых СМИ

Наши взаимоотношения с деньгами начинаются в раннем возрасте и только развиваются по мере взросления, поэтому понимать, что происходит в мире финансов — полезный и важный навык. А держать руку на пульсе новостей и трендов финансового сектора помогают онлайн-издания соответствующей тематики, сообщает PRNEWS.IO Research.

Специалисты контент-маркетинговой платформы PRNEWS.IO подготовили рейтинг из десяти украинских медиа, материалы которых посвящены финансам, инвестициям и прочим близким темам. При составлении топ-10 использовались данные сервиса SimilarWeb и каталог СМИ самой платформы*.

Рейтинг возглавил финансовый портал Минфин (minfin.com.ua), который знакомит с курсами валют, финансовыми новостями, кредитными и депозитными ставками, банковской аналитикой, котировками акций. На страницы самого влиятельного издания о финансах за полгода пользователи заходили более 56 млн раз.

На второй строчке топ-10 — Курс Украины (kurs.com.ua). Курсами валют, новостями из области бизнеса и финансов, а также смежными событиями из этой области читатели сайта интересовались более 41 млн раз.

Третье место занял FINANCE.UA (finance.ua) — один из самых читаемых и уважаемых в сфере финансов портал страны. Его посещаемость — 18,57 млн визитов.

На четвертом месте рейтинга с показателем 15,63 млн просмотров оказался необходимый для всех бухгалтеров ресурс Бухгалтер 911 (buhgalter911.com). Замыкает пятерку лидеров еще один схожий по тематике сайт Бухгалтер.com.ua (buhgalter.com.ua) — 7,78 млн посещений.

Остальные участники рейтинга расположились так:

Prostobank.ua — 7,204 млн просмотров;

ДеньгиUA (dengi.ua) — 7,079 млн;

Экономические Новости (enovosty.com) — 5,624 млн;

Лига.Финансы (finance.liga.net) — 4,638 млн;

InVenture (inventure.com.ua) — 1,539 млн. сессий.

*В исследовании приняли участие сайты из каталога PRNEWS.IO соответствующей тематики, данные о которых базируются на аналитике SimilarWeb. Период — с января по июнь 2021 г.