Врач назвала причины появления пигментных пятен на коже

Пигментация - процесс естественный, который у большинства людей развивается с возрастом. Однако существует ряд факторов, способных ускорить данный процесс, сообщает Российская газета.

Один из них - увлечение фруктовыми кислотами, считает врач-дерматолог Татьяна Егорова. Это всевозможные пилинги и средства для ухода на их основе.

Также риск появления пигментации существует, если было какое-то образование, например, прыщик, а человек его расковырял и позагорал. В таком случае может образоваться пигментное пятно, так называемая поствоспалительная пигментация.

Пятна на коже могут появиться и в следствие использования некоторых медицинских препаратов. Так, нередко такое воздействие оказывают тетрациклиновые мази.

Еще один фактор, который может спровоцировать пигментацию, - лазерные процедуры, в частности лазерная эпиляция.