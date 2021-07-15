Ирина Федишина: летний образ на прогулке с папой

Популярная певица Ирина Федишин прогулялась с папой. Они отправились в один из львовских парков. Артистка поделилась редкими фото, а также продемонстрировала безупречный летний образ в белом платье, сообщает 24 Канал.

Ирина Федишин часто делится с многотысячной аудиторией поклонников яркими кадрами из семейной и творческой жизни. В личном блоге в инстаграме певица разместила фото, где вместе с отцом она побывала в Стрыйском парке, во Львове.

Ирина для прогулки выбрала изысканное платье белого цвета. Наряд имел тонкие бретели, красивое декольте и пышную юбку длины миди. Такой look звезда соединила с цветными туфлями-лодочками на высоком каблуке.

Фото из инстаграма Ирины Федишин