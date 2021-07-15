Межбанк: активизировались продавцы валюты

Сегодня на межбанковском валютном рынке активизировались продавцы валюты. К крупным компаниям, которые увеличили продажи валютных запасов, готовясь к уплате бюджетных платежей, добавились спекулянты, решившие толкнуть курс доллара вниз и заработать на этом.

Котировки некоторое время держались выше уровня 27,30 гривен, но перед обедом опустились ниже, и вся последующая торговля проходила в интервале 27,28-27,29 гривен.

Вслед за безналичным ушел вниз и курс наличного доллара. В обменниках Киева утром четверга наличного "американца" продавали по 27,28-27,30 гривен, а к обеду появились предложения по 27,26 гривен. Многие операторы валютного рынка жаловались портал «Курс Украины» на нехватку наличной гривны, из-за чего были вынуждены снижать ценники.

Евро на FOREX корректируется после вчерашнего роста. С 1,1850 доллара он опустился до отметки 1,1808 доллара. Параллельно подешевел и наличный евро: с утренних 32,30-32,32 гривен ценник понизили до 32,26 гривен.

Цена польского злотого в столице не меняется: как и в предыдущие дни, сегодня его предлагают по 7,10-7,12 гривен.

Российский рубль сегодня торгуется в диапазоне 74,00-74,30 рубля за доллар, постепенно уменьшая амплитуду колебаний. Наличный рубль в Киеве уже третий день подряд продают по 3,65-3,67 гривны за 10 рублей.