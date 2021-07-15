НБУ оценил вклад локдаунов в падение ВВП

Национальный банк Украины (НБУ) оценивает спад валового внутреннего продукта Украины (ВВП) в январе-июне 2021 года из-за карантинных ограничений в 0,6 процентного пункта, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заместитель главы НБУ Юрий Гелетий сообщил в интервью.

"Отрицательное влияние карантина в первом полугодии этого года на годовой реальный ВВП составило всего 0,6 п.п.", – сказал Гелетий.

При этом замглавы НБУ отметил, что карантин в январе 2021 года и карантин красных зон не имели такого существенного влияния на экономику, как карантин 2020 года.