Обнаружены древнейшие свидетельства жизни на Земле
Окаменелые микрофоссилии миллиарды лет назад жили в бескислородных подводных полостях и питались метаном, сообщает Корреспондент.
Ученые из Болонского университета обнаружили на территории Южной Африки окаменелости микробов возрастом 3,42 миллиарда лет. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Advances, пишет Scitech Daily.
Одни из самых древних на планете осадочных пород выходят на поверхность на границе ЮАР и Мозамбика. В двух образцах тонкослоистых отложений из региона специалисты обнаружили микрофоссилии – окаменелые останки микроорганизмов нитевидной формы, которые являются древнейшим на сегодняшний день свидетельством жизни на планете.
По мнению исследователей, микрофоссилии жили на мелководье, вблизи выхода подводных гидротермальных источников, где взаимодействие прохладной морской воды с теплыми подземными потоками создавало богатую химическими элементами среду обитания.
В заостренных углублениях в стенках гидротермальных каналов были найдены скопления нитевидных организмов, а на дне полости – отдельные нити. Химический анализ показывает, что волокна содержат большинство основных элементов, необходимых для жизни.
Авторы исследования допустили, что подобные организмы могли жить и на Марсе, где в то время были примерно такие же условия, как на Земле.