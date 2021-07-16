Обнаружены древнейшие свидетельства жизни на Земле

Окаменелые микрофоссилии миллиарды лет назад жили в бескислородных подводных полостях и питались метаном, сообщает Корреспондент.

Ученые из Болонского университета обнаружили на территории Южной Африки окаменелости микробов возрастом 3,42 миллиарда лет. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Advances, пишет Scitech Daily﻿.

Одни из самых древних на планете осадочных пород выходят на поверхность на границе ЮАР и Мозамбика. В двух образцах тонкослоистых отложений из региона специалисты обнаружили микрофоссилии – окаменелые останки микроорганизмов нитевидной формы, которые являются древнейшим на сегодняшний день свидетельством жизни на планете.

Фото: twitter.com/PrMorthons_PhD Изображение микрофоссилий, полученное с помощью оптического микроскопа

По мнению исследователей, микрофоссилии жили на мелководье, вблизи выхода подводных гидротермальных источников, где взаимодействие прохладной морской воды с теплыми подземными потоками создавало богатую химическими элементами среду обитания.

В заостренных углублениях в стенках гидротермальных каналов были найдены скопления нитевидных организмов, а на дне полости – отдельные нити. Химический анализ показывает, что волокна содержат большинство основных элементов, необходимых для жизни.

Авторы исследования допустили, что подобные организмы могли жить и на Марсе, где в то время были примерно такие же условия, как на Земле.