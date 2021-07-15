Умер российский музыкант Петр Мамонов

В России умер известный музыкант и актер Петр Мамонов. Последние недели Мамонов болел в тяжелой форме коронавирусом, сообщает Страна.ua.

О смерти музыканта сообщила его жена.

Маонов также известен, как поэт, радиоведущий, основатель группы "Звуки Му". Мамонов получил известность благодаря ролям в фильмах "Игла", "Остров", "Царь".

1 июля 2021 года стало известно, что 70-летнего артиста в тяжелом состоянии госпитализировали с коронавирусом в реанимационное отделение клиники в Коммунарке, где его подключили к ИВЛ.

Супруга музыканта Ольга сообщила журналистам, что степень поражения легких у него достигла 87%. СМИ писали, что он не делал прививку от коронавируса, поскольку почти все время жил в деревне.

Рок-группа Мамонова "Звуки Му" появилась в 1980-х. Она исполняла экспериментальную и психоделическую музыку. Петр Мамонов на сцене устраивал настоящий перфоманс - пускал пену изо рта, танцевал, имитировал непристойные движения.