В Латвии жалуются на нехватку украинских сборщиков урожая

В Латвии не хватает работников для сбора ягода - в предыдущие годы годы этим занимались приезжие работники, в основном из Украины, но сейчас они выбирают другие страны Евросоюза для работы - с более благоприятными условиями въезда, сообщает Страна.ua.

Одна из предпринимательниц, которая занимается выращиванием ягод, заявила, что половина ее урожая так и не будет собрана и сгниет на грядке. При этом на сборе ягод в Латвии можно заработать до полутора тысяч евро в месяц, но тем не менее найти работников не просто.

"Мы пытались привлечь жителей Латвии. Пришли люди, пришли очень хорошие люди, но их слишком мало, чтобы убрать эти поля. Их может собрать только большое количество рабочих, но такого количества местных ресурсов нет" , – говорит хозяйка предприятия Mālpils zemenes.

Раньше на ягодных хозяйствах работали приезжие сборщики ягод, по большей части украинцы. Но теперь они стали выбирать другие страны Евросоюза для работы, где им могут предоставить лучшие условия труда.