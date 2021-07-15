В Госдуме хотят приравнять прописку в ОРДЛО к российской

Депутат Госдумы России Андрей Козенко предложил ввести "специальную форму регистрационного учета" жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей с паспортами РФ.﻿ Об этом он сказал на форуме «Россия-Донбасс: единство приоритетов», сообщает Деловая столица.

По словам россиянина, такая форма будет равнозначна регистрации на территории РФ.

"Я предлагаю ввести особую форму регистрационного учета, которая должна стать равнозначной регистрации по месту жительства в пределах РФ" , — сказал Козенко

Те российские паспорта, которые в упрощенном порядке выдают жителям Донбасса с 2019 года, не имеют штампа о регистрации места проживания в РФ.