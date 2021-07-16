Что ожидается на валютном рынке в пятницу (Обновлено)

Вчера котировки безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ снизились под давлением повышенного предложения валюты. При этом они ушли ниже диапазона, в котором проходила торговля во вторник и среду.

Главный фактор, который сейчас оказывает влияние на работу валютного рынка, - это летнее снижение деловой активности. Уменьшение оборотов на межбанке способствует тому, что выход крупного покупателя или продавца валюты способен развернуть тренд в ту или иную сторону. Мы продолжаем считать, что движения безналичного доллара происходят в диапазоне 27,22-27,33 гривен, сформировавшемся на прошлой неделе. Сейчас доллар движется к нижней границе этого диапазона. Последний рабочий день недели, тем более летом, будет отмечен еще большим снижением активности. Как следствие, безналичный доллар может потерять в цене еще пару копеек.

Открытие торгов пятницы ожидается на уровне 27,24/27,30 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Доллар в обменниках Киева в четверг утром продавали по 27,29-27,30 гривен, к вечеру он подешевел до 27,25 гривен. Сегодня утром доллар начнут продавать по 27,25-27,26 гривен. Дальше все будет зависеть от поведения межбанка. Если там продолжится снижение, будет дальше дешеветь и наличный доллар.

Евро на рынке FOREX в четверг достиг отметки 1,1850 доллара, после чего опять начал падать и вечером вернулся к уровню 1,1795 доллара. Утром пятницы он торгуется в узком диапазоне 1,1801-1,1816 доллара. Снижение на FOREX параллельно с удешевлением наличного доллара привели к понижению ценника и на наличный евро. Вчера утром его продавали по 32,30-32,32 гривен, а к вечеру – уже по 32,25 гривен. Если тенденция сохранится, сегодня его цена может опуститься до 32,20 гривен.

Российский рубль в четверг днем совершал колебания от 74,00 до 74,30 рублей за доллар, к вечеру опустился до 74,45 рублей за доллар. Утром пятницы он торгуется в узком диапазоне 74,30-74,42 рубля за доллар. В Киеве наличный рубль вчера продавали по 3,65-3,67 гривен за 10 рублей. Сегодня его будут продавать по той же цене.