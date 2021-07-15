На Харьковщине утонул 17-летний юноша

Полиция устанавливает обстоятельства гибели 17-летнего жителя Волчанска Харьковской области, тело которого достали спасатели из р.Волчья, сообщает Интерфакс-Украина.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Тело парня направлено на экспертизу" , - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По предварительной информации, несчастный случай произошел, когда парень отдыхал на реке Волчья вместе со своей сестрой. Во время плавания девушка заметила отсутствие брата. Через некоторое время спасатели достали тело парня без признаков жизни.